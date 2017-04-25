大陸產C919客機測試獲重大進展 即將首飛！

型客機C919在上海浦東機場進行高滑抬前輪試驗。(圖/新華社)

大陸改革開放後，將製造大型飛機定為產業發展的重要策略，其中C919客機最受矚目。該機已經過多項目的考核，而最後關卡的地面滑行試驗也在23日取得成功，很快就要迎來首飛。

新華社訊，中國大陸自主設計的C919客機目前已完成最終測試階段，也就第四次的高滑試驗。據瞭解，地面滑行是在飛機的系統集成試驗、試驗室試驗和所有機上地面試驗全部完成的情況下進行的，此次檢驗高速滑行，主要目的是為了對飛機抬前輪過程中的操縱響應，以及飛行性能進行感受。

C919客機總設計師吳光輝對測試結果很滿意，他說：「經過五場低速、九場中速、四場高速滑行試驗，試驗結果數據有效，C919首飛前地面滑行試驗已全部結束。」

C919全稱COMAC-C9-19，是由中國商用飛機有限責任公司研製的168-190座級窄體幹線客機。其專為短程到中程的航線設計，屬於單通道150座級，標配168個座位，最多可容納190個座位。

(中時電子報)