NBA》力挺安森尼 波神直言禪師犯錯
眾所周知尼克頭號球星是安森尼，即便新星波爾金吉斯也不敢輕言篡位，如今波爾金吉斯更是力挺老大哥，對外直言「禪師」傑克生犯了致命錯誤，言下之意似乎有打算離開尼克。
波爾金吉斯在接受《紐約郵報》訪問時表示，「我期盼能將一生奉獻給尼克，同時所追求的是勝利，但傑克生在處理安森尼的問題時出現錯誤。」
波爾金吉斯在尼克打了兩個球季，嶄露出絕佳天賦與才華，然而尼克在傑克生執掌的兩季卻吞下了101場敗仗，讓外界百思不得其解，為何有實力闖進季後賽的球隊竟會如此不堪，因此，波爾金吉斯拒絕出席球團季末告別會，以示抗議。
波爾金吉斯認為，傑克生在處理安森尼的問題時不該講得太過直白，有些話一旦說出口之後就回不了頭，同時也傷害了彼此之間的感情，但，這也是商業手段，能夠理解傑克生的作法。
(中時電子報)
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