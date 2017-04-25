谷阿莫挨告自清「合理使用」 李茂生酸放錯重點

網路紅人谷阿莫因「侵權」挨告。(圖／翻攝自谷阿莫臉書)

李茂生酸谷阿莫根本畫錯重點。(圖／翻攝自李茂生臉書)

網路紅人谷阿莫以詼諧方式製作「X分鐘看完電影」系列影片走紅，不過卻因涉及侵犯著作權挨告，他也發表6分鐘影片說明，強調自己合乎「網路著作權的合理使用原則」，但台大法律系教授李茂生認為他說這麼多根本就是畫錯重點。

谷阿莫被KKTV和電影公司「又水整合」提告「侵權」，他發聲明強調是合理使用，短片符合「網路著作權的合理使用原則」，表示可不事先經著作權人之授權使用，卻未交代具爭議的影片來源。

李茂生看完後，在臉書發表看法，強調自己不是著作權專家，無法斷定濃縮下的X分鐘看電影是否符合合理使用，「但是，人家告你的是將網路上違法的影片剪接濃縮後予以公布的行為啊。說那麼多，結果一點都不觸及核心，這也是超高生存技術吧」。

(中時電子報)