NBA》不曾想念籃球 因為布萊恩從未離開過

布萊恩在受訪時表示不曾想念籃球，因為他從未離開過。(美聯社資料照)

已退役1個球季的布萊恩，目前到底在做些什麼事情？布萊恩在出席《早安美國》節目為自己的動漫電影做宣傳時表示，「不曾想念過籃球，因為我從未離開過。」

布萊恩在面對主持人提問退役這段日子是否想念過去打球的時光，布萊恩解釋，「我從2歲就開始打球，長大後又在NBA闖蕩了20年，如今一切都是籃球賜給我的，所以我才會說從未離開過籃球。」

布萊恩進一步表示，「我現在從事的任何活動都與籃球有關，從精神上到肢體上都脫離不開籃球圈，老實說，要我放開一輩子最喜歡的東西，是非常困難的事情。」

(中時電子報)