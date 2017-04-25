中市暖警助尋女 送上母親愛心菜
曾有一支電視廣告，不會英文的媽媽為了給在國外生產的女兒進補，飛越千里在不同機場摸索轉乘，以母愛克服困難終於見到女兒。日前，台中市也上演80歲老母親想給愛女送上親手種的菜，從雲林搭車到台中市，因忘了帶女兒電話號碼，茫然站在街頭，幸好台灣版的「送菜篇」有員警及時協助，很快就將愛心菜送到女兒手裡。
80多歲的丁姓婦人扛著一麻布袋的菜，千里迢迢從雲林台西鄉搭車來台中，要送給女兒加菜，但出門忘了帶電話和地址，手拿麻布袋在台灣大道、黎明路口徘徊，由於疑似走失，員警到場問明原因，利用人臉辨識系統比對80多筆資料，查出婦人真實身分，成功聯絡上女兒。
台中市警察局第6分局市政所警員吳桓、蔡佳憲說，趕抵現場發現老婦沒有攜帶證件，只知道自己跟女兒的名字，員警擔心老婦在烈日下太久恐體力不支，先將她帶回派出所休息補充水份。
丁婦說，她住雲林台西鄉，因女兒在台中工作，擔心女兒在外吃得不健康，帶著自己種的無農藥蔬菜，搭乘客運到台中找女兒，1個月都會上來兩三次，早上匆匆出門忘記帶女兒的電話號碼，又不知道女兒地址，只好提著裝滿菜的麻布袋在烈日下尋找。
因老婦人未帶證件，她以台語講出自己的名字，但無法書寫，警方利用人臉辨識系統比對80多筆資料，才查出婦人真實身分，婦人女兒趕來派出所時，開心與母親相擁，婦人也露出安心的笑容，感謝警方的幫忙，讓自己能順利將愛心菜親手拿給女兒。
搭車從雲林到台中的車費，不比一麻布袋菜的價錢便宜，但媽媽不辭辛勞的愛心，讓這包麻布袋的菜無價！
(中時)
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