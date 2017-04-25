大陸斷油制裁北韓核試？平壤出現汽油荒

平壤近日出現汽油荒，遭懷疑與大陸制裁施壓有關。(美聯社)

今日是北韓建軍85週年，有國外媒體透過北韓核子試驗場的衛星圖像，猜測北韓恐在建軍節前後進行第六次核子試驗。韓聯社表示，南韓正密切注意北韓動態並加強防衛態勢。此外，平壤近日出現汽油荒，遭懷疑與大陸制裁施壓有關。

今年適逢北韓人民軍建軍85週年，由於咸鏡北道豐溪里的核試爆場地人員車輛出入頻繁，全球關注北韓是否將在今天發動第六次核試爆。對此，北韓核問題六方會談的韓美日3方團長預定今天上午在東京會晤，商討因應北韓可能核試挑釁，以及嚴厲制裁措施。

韓聯社昨表示，南韓政府正與美國進行討論，研究與美國航空母艦「卡爾文森號」(USS Carl Vinson)打擊群進行聯合軍事演習的可能性。此外，韓國與美國將在26日於華盛頓召開第11次韓美聯合國防協商機制會議，商討北韓核問題應對方案，「韓國與美國軍方對北韓核試進行萬全準備」。

日前平壤順安機場的兩台ATM無法使用，遭指很可能與大陸的制裁行動有關。此外，大陸對北韓的經濟制裁疑以升級到原油輸出。24日起，平壤各大加油站開始限制供應汽油，更有些加油站已全面停業。外交團加油站目前只對外交車輛供應汽油，七星加油站、高麗航空加油站也只對持有該加油站汽油票的人供應汽油。高麗汽油站人員表示該汽油站已沒有新的汽油入庫，不知道哪時候才能恢復正常供油。

北韓官媒朝中社發表一篇評論，並警告大陸若持續對北韓進行經濟制裁，就得準備好承受給雙方關係造成的災難性後果。

(中時電子報)