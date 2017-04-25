印度苦櫧非外來樹種 產最典型台灣原生栗子
「這季節怎會有栗子從樹上熟落？」位在魚池鄉的林試所蓮華池研究中心闊葉樹林間，最近可見幾棵喬木，枝頭掛著長有尖刺的殼斗，並陸續迸裂，掉出一粒粒堅果，同時間還抽出些許花序，出現花果並存的現象，讓人好奇。
保育人員蕭惠文說，這幾棵外觀看來像板栗的喬木，中文名稱為印度苦櫧或印度栲，雖然光看名稱常會引來「外來種」聯想，但它們卻是道道地地的台灣原生植物。
蕭惠文表示，印度苦櫧在台灣之分布，以南迴公路以南的恆春半島最普遍，因此又稱為恆春錐栗、恆春栲樹；它和日月潭邊闊葉樹林中另一種殼斗科植物「大葉苦櫧」，都算是台灣土生土長，最典型的本土原生種栗子。
今年蓮華池山區的印度苦櫧，果實量比去年略豐，但不到前年的3分之1。保育人員黃紹政解釋，各種植物的結果有豐、歉年之分，每年情況不同。
包括栗子，殼斗科植物多數在秋冬果熟，但印度苦櫧卻是在4到5月間果實成熟。生態解說員葉建興說，它們屬於「翌年果熟」植物，和多數植物不一樣，才會產生這種特殊的物候現象。
(中時)
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