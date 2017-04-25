NBA》支持韋少 巴克利：他提供隊友力量

韋斯布魯克(右)連三場拿下大三元，但外界卻認為他太過獨攬球權，但巴克利認為韋斯布魯克不毒，而是提供隊友力量。(美聯社)

韋斯布魯克連續3場繳出大三元成績單，但卻無法轉換成雷霆的勝利，如今在與火箭的系列賽中處於1比3的絕對劣勢。韋少24日賽後受訪時被問及是否太過獨攬球權時，他怒斥提問的記者別企圖分化球隊團結。這番話讓「惡漢」巴克利感同身受，他認為韋少不是獨斷，而是提供隊友力量。

巴克利支持韋斯布魯克的最大理由是，他認為韋少每場比賽都付出110%的努力，如果你不喜歡韋少就證明你不喜歡籃球。

巴克利當年在球場上也同樣是霸氣外漏，給外界的印象就是獨斷獨行，如今韋少也身在同樣的處境，也難怪巴克利會力挺。巴克利表示，韋斯布魯克的每次攻擊與回防都是在示範給隊友看，他不希望隊友們覺得他不在球場上的時候是軟弱無力的。

(中時電子報)