《時來運轉》運彩氣象站4／24-5／1重點賽事預告

運彩氣象站4／24-5／1重點賽事預告。(馬樹立攝)

NBA季後賽首輪賽事進入尾聲，賽事都格外激烈，落後的隊伍急起直追，領先聽牌的隊伍承受龐大壓力，每一場都是關鍵。加上美國職棒逐漸加溫，彩迷們務必注意每周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

4／24-5／1賽事預告與每日最新戰況分析。(台灣運彩提供)

4月25日(星期二)

金州勇士 對 波特蘭拓荒者

單場投注：

勇士在杜蘭特缺陣的情況之下依舊能靠著浪花兄弟的高檔發揮取得聽牌優勢，拓荒者雖也有雙槍飆分，但其餘選手皆無法提供有效支援，使得主力得分手休息時產生火力空缺，加上內線中鋒諾基奇有傷在身無法正常發揮，恐怕難以將戰線往後延長。

賽事熱度85

4月26日(星期三)

猶他爵士 對 洛杉磯快艇

單場投注：

快艇的葛萊芬已確定因傷無法參與球隊剩下的賽事，反觀爵士的主力防守中鋒戈貝爾回歸後就繳出亮眼表現，實力消長後看似爵士前途光明，不過快艇的外線手感正當火燙，如能維持高檔表現，此系列鹿死誰手還很難說。

賽事熱度90

4月27日(星期四)

芝加哥公牛 對 波士頓塞爾提克

單場投注：

綠衫軍湯瑪士在走出喪親之痛後用連續的高檔表現幫助球隊扳平戰局，目前氣勢又回到塞爾提克這方，本場比賽回到主場出賽，必定不會再讓現場球迷失望地走出場館。

賽事熱度90

4月28日(星期五)

紐約洋基 對 波士頓紅襪

單場投注：

紅襪今年在投手陣容有所補強，洋基則是養成年輕強打貢獻火力，此組美聯東區世仇開季都有不錯表現，想在一級戰區脫穎而出的首要任務絕對是擊退同區對手佔得氣勢上面的優勢。

熱度100

4月29日(星期六)

芝加哥小熊 對 波士頓紅襪

單場加場中投注：

衛冕冠軍開季打得差強人意，不過同區對手並不強勁，因此還能取得領先地位，此系列跨聯盟大賽面對實力也相當堅強的對手，必須要有更穩定的火力輸出才能取勝。

賽事熱度95

4月30日(星期日)

聖地牙哥教士 對 舊金山巨人

單場投注：

巨人開季的表現令人跌破眼鏡，還在分區跌落到墊底位置，加上最近王牌投手布姆加納進入傷兵名單，在唯一的勝利保證缺席的情況之下，團隊士氣將受到不小影響，就算在主場出賽也未必能穩定取勝。

賽事熱度85

5月1日(星期一)

芝加哥小熊 對 波士頓紅襪

單場加場中投注：

紅襪今年補強後的目標自然就是奪下世界冠軍，此系列有機會與衛冕軍交手，勢必會卯足全力擊退對手以證明自己實力，不過小熊打線完整並不好對付，紅襪的先發投手必須拉長投球局數，避免本季表現普通的牛棚給予對手翻盤機會。

賽事熱度90

(中時電子報)