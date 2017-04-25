柯P批不積極 朱立倫：建設不管主管機關是誰都全力以赴

台北市長柯文哲昨抱怨捷運萬大線土地徵收緩慢，是因新北市不積極，朱立倫今在市政會議後受訪表示，任何公共建設不管主管機關是台北市或中央，只要事關市民與大台北地區民眾，都要積極全力以赴，台北市有意見新北市就自我檢討，雖新北捷運局表示已全力協助，但未來未來還有非常多的合作事項，不用考慮任何本位，都要全力以赴。

(中時)