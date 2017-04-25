豐原合作街新建溝渠護欄 維護居民通行安全
台中市豐原區合作街37巷56弄旁的水利溝護欄損壞，去年底發生居民跌落的意外，向市議員陳清龍求助，希望修復及加裝水利溝旁護欄，不要造成二次傷害。陳清龍立即發文邀集會勘，要求評估後施作，不到半年時間，護欄已在日前完成，居民說，有護欄後更安全，不再擔心隨時會掉下去的危險。
陳清龍指出，該地點附近的住戶密集，居民走動頻繁，雖然水不深，但去年底就有人不慎跌落，要求水利局加裝護欄，避免同樣意外再次發生，也讓居民在附近活動時能夠更安心。
水利局長周廷彰表示，一旁溝渠為灌溉溝，係屬農田水利會權責，先行爭取水利會同意，並請居民移除周邊占有部分再施作護欄，居民說，有護欄更安心，走路也會更加注意。
水利局說，該案於105年12月29日會勘，106年4月施作完成，還給民眾一條安全行的道路。附近居民說，因市議員陳清龍的貼心服務，護欄能夠在短時間就修護完成，讓民眾不用再擔心會有摔落的致命危機！
(中時)
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