飯店用不完的肥皂 去哪了？
入住飯店，浴室盥洗備品應有盡有，但大家可想過，那些用不完的肥皂會到哪裡去呢？或許飯店人員會告知住客直接丟棄垃圾桶，但根據數據統計，光是香港等地酒店一年就累積近1萬6千公斤二手肥皂，足夠4萬8千名兒童使用上一整年。而隨著近年綠色旅遊意識抬頭，也開啟這些「舊肥皂」的新生之路。
飯店二手肥皂要如何再造新價值？2009年有美國企業發起肥皂回收計畫，將飯店收集來的廢棄肥皂溶解再製成，至今合作對象擴及印度、拉斯維加斯、香港、奧蘭多、蒙特婁等地超過4千間酒店。
而飯店會月付每間住房75分美元給回收單位，其中也包括洗髮精、潤髮乳、沐浴乳等未使用完畢備品，重新配送往世界各地遊民收容所。
這些小肥皂在重新包裝後會送往各地慈善機構或非政府組織，8年來已製造超過4千萬個肥皂，分送肯亞、海地等115個國家的國際兒童組織和反飢餓團體。
此外，香港亦有商學教授創辦「再皂福」，回收香港、新加坡、韓國、日本、中國等地酒店肥皂，去(2016)年共回收近1萬6千公斤肥皂，由義工削去表面部分肥皂再加工，提供香港當地長者、露宿者或外籍移工使用。
(中時電子報)
文章來源：hk01:回收酒店肥皂「再皂福」貧童
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