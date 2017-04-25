NBA》小瑞弗斯歸隊 空拋之城解燃眉之急？
根據雅虎體育沃神爆料，快艇教頭之子小瑞弗斯會在26日與爵士的第5戰傷癒歸隊，空拋之城可望解燃眉之急。
小瑞弗斯是快艇教頭身兼籃球事務部總裁瑞弗斯的兒子，瑞弗斯用人完全不避嫌，多次重用小瑞弗斯，而小瑞弗斯也很爭氣，多次打出精采好球，沒讓老爸漏氣，本季場均12分、2.8助攻，是保羅船長的第一替補人選。
快艇如今大前鋒葛瑞芬因為受傷季後賽提前報銷，快艇也在第四戰不敵爵士，雙方戰成2比2平手，第五戰回到洛杉磯，快艇擁有主場優勢，現在傳出先前受傷休息11場比賽的小瑞弗斯即將傷癒歸隊，快艇有機會止跌回升。
然而，小瑞弗斯與葛瑞芬並不是同等級的球員，更何況快艇少了葛瑞芬這位禁區悍將，進攻與防守都是重大傷害，反觀，爵士戈貝爾也已傷癒歸隊，加上前鷹王喬強生打出昔日身手，空拋之城想解燃眉之急恐怕沒有那麼容易。
(中時電子報)
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