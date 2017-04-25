10萬買商務艙被拖到經濟艙 川普女兒閨蜜也要告聯航

川普女兒蒂芬妮的閨蜜、紐約名媛席波列絲也要告聯合航空。（截自karenshiboleth instagram）

聯合航這回真的GG了！亞裔醫生機上濺血官司正要開打，現在又有人要告聯航。她不但是紐約名媛、川普女兒蒂芬妮的閨蜜，老爸更是紐約知名律師！

凱倫‧席波列絲（Karen Shiboleth）今天向法院控告聯航，指稱去年9月搭機時，被空服員從商務艙強制驅離到經濟艙尾段的中間位置。

中央社報導，24歲的席波列絲是紐約知名律師阿姆農恩‧席波列斯（Amnon Shiboleth）的掌上明珠，她也是美國總統川普的女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）的摯交，活躍紐約社交圈，在Instagram擁有1萬5000多名粉絲。

席波列絲向曼哈頓最高法院遞狀控告聯合航空，她指出2016年9月10日，自己搭乘從紐華克機場飛往英國的聯航班機，原本買1500美元靠窗一般經濟艙座位，後來用美國運通信用卡的累積點數，外加500美元的費用，升等到「舒適經濟艙」（economy plus）。在機場時再度決定升等，又花了1150美元的費用，升等到商務艙1B的位置。

然而就在起飛前10分鐘，聯航空服員戴利（Eunice Daly）突然跑過來，在完全沒有說明理由的情況下，下令她必須空出座位來，改坐到後面經濟艙的21B座位。

席波列絲說，她被強行拉扯，戴利當著其他乘客的面，用髒話字眼大聲辱罵她，導致她「一路流著眼淚，像遊街示眾似的被拉去後面座位。」

空服員後來向她道歉，但聯航僅提供750美元折價券做為補償，讓總共花了3000多美元買機票的席波列絲感到憤憤不平。

(中時電子報)