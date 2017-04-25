10萬買商務艙被拖到經濟艙 川普女兒閨蜜也要告聯航
聯合航這回真的GG了！亞裔醫生機上濺血官司正要開打，現在又有人要告聯航。她不但是紐約名媛、川普女兒蒂芬妮的閨蜜，老爸更是紐約知名律師！
凱倫‧席波列絲（Karen Shiboleth）今天向法院控告聯航，指稱去年9月搭機時，被空服員從商務艙強制驅離到經濟艙尾段的中間位置。
中央社報導，24歲的席波列絲是紐約知名律師阿姆農恩‧席波列斯（Amnon Shiboleth）的掌上明珠，她也是美國總統川普的女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）的摯交，活躍紐約社交圈，在Instagram擁有1萬5000多名粉絲。
席波列絲向曼哈頓最高法院遞狀控告聯合航空，她指出2016年9月10日，自己搭乘從紐華克機場飛往英國的聯航班機，原本買1500美元靠窗一般經濟艙座位，後來用美國運通信用卡的累積點數，外加500美元的費用，升等到「舒適經濟艙」（economy plus）。在機場時再度決定升等，又花了1150美元的費用，升等到商務艙1B的位置。
然而就在起飛前10分鐘，聯航空服員戴利（Eunice Daly）突然跑過來，在完全沒有說明理由的情況下，下令她必須空出座位來，改坐到後面經濟艙的21B座位。
席波列絲說，她被強行拉扯，戴利當著其他乘客的面，用髒話字眼大聲辱罵她，導致她「一路流著眼淚，像遊街示眾似的被拉去後面座位。」
空服員後來向她道歉，但聯航僅提供750美元折價券做為補償，讓總共花了3000多美元買機票的席波列絲感到憤憤不平。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。