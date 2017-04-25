綠委審案畫吳思瑤 網酸：以薪水來看也算百萬名畫

立院審前瞻，鄭運鵬超環保用議事資料紙背素描吳思瑤。(合成照，中時資料照、擷取自鄭運鵬臉書、吳思瑤臉書)

立法院昨日排審《前瞻基礎建設特別條例》草案，國民黨立委輪番發言，民進黨立委鄭運鵬則畫起同黨女立委的素描，並PO在臉書上。對此，粉絲專業「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」認為「之前有人算過，養一個立委一年要花九百萬，然後他們上班跟托兒所兒童上課一樣吃吃畫畫好開心！」另外，網友悲哀留言「如果以領的薪水來看，這畫作也算百萬名畫了吧」

24日上午，前瞻在立法院初審，國民黨立委認為分配不公，質疑總統蔡英文為何可以花未來8年的預算，要求退回，兩黨立委忙翻天，鄭運鵬則在臉書PO文表示「國民黨在杯葛議事，我坐在旁邊聽訓，被要求畫這一張。(紙的背面是議事資料)看得出來是哪一位立委嗎？」

網友猜測他畫的是民進黨立委吳思瑤。吳思瑤隨後也在媒體追問下，大方與素描合照。但粉絲專業「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」認為「之前有人算過，養一個立委一年要花九百萬，然後他們上班跟托兒所兒童上課一樣吃吃畫畫好開心！」

由於立法院的預算是自己編自己審，是否圖利自己，早遭民眾質疑。除了比照部長每個月領本薪和公費外，立委本身還有福利津貼與助理、交通費、住宿等補助，一名立委每年從國庫支付約874萬新台幣，且費用還不含立委其他實報實銷的補助。

網友認為「當委員不是去請你畫畫的，請重視勞工權益好嗎？」、「你這樣對得起你的薪水嘛？」、「領薪水來素描？」、「如果以領的薪水來看，這畫作也算百萬名畫了吧(很悲哀就是了)」、「與其拿這些錢養些蚊子立委，不如拿來擴大公托可能對少子化更有幫助」、「我想到下月要繳稅供養這群人就非常火大！」

(中時電子報)