經典賽後3強投落難 日教練提季賽換球用
「經典賽症候群」在日職發酵，導致軟銀的武田翔太右肩受傷，羅德的石川步、中日的左投岡田俊哉找不回身手，相繼下到二軍調整，兩個賽事的「比賽用球」不同，被認為是其中一個原因，日媒25日報導，過去曾短暫待過紅襪小聯盟、現任中日龍投手教練友利結提議，日職或許該考慮季賽換成經典賽用球。
經典賽比賽球近似大聯盟用球，相較日職的球「球面滑、縫線粗」；日職投手們投起球來，手感與過往截然不同，花了一段時間才適應。然而大賽結束後回歸母隊，又用回原本習慣的用球；友利表示，經典賽球較滑，當投手們用相同的感覺投球，放球瞬間難如過往釋放力量，導致投球機制出問題。
岡田就是其中一個受害者，他過去兩季表現出色，去年57場出賽，繳出3勝1敗、13中繼點、自責分率3.20成績，經典賽時則有2場出賽，未有失分紀錄。然而經典賽結束歸隊後，岡田卻狀況低迷，4場出賽自責分率高達6.75；在他6日對廣島中繼出賽，僅抓1出局失2分吞敗後，隔天就被下放二軍。
友利認為，岡田不振的原因除了用球不同，「訓練量不足」也是問題之一，「代表隊教練團知道每個投手的投球習性，卻不是很清楚他們各自的調整方式；儘管選手自己知道該怎麼調整，但在大賽進行中，卻很少機會能夠練習。」
投手頻頻出問題，曾於2005年待過紅襪小聯盟1年友利直言，美國跟日本不只是使用球的差異，投手丘的傾斜角度也不相同；尤其球的不同，更是大大影響投手的投球，「對於這兩件重要的事，應該要特別被重視的。」因應球員們的不振，日職選手會近期也將彙整日本隊球員意見，設法避免相同狀況再出現。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。