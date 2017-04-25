經典賽後3強投落難 日教練提季賽換球用

岡田俊哉經典賽後不振，成為日本隊第3位被下放二軍的投手。(美聯社資料照)

「經典賽症候群」在日職發酵，導致軟銀的武田翔太右肩受傷，羅德的石川步、中日的左投岡田俊哉找不回身手，相繼下到二軍調整，兩個賽事的「比賽用球」不同，被認為是其中一個原因，日媒25日報導，過去曾短暫待過紅襪小聯盟、現任中日龍投手教練友利結提議，日職或許該考慮季賽換成經典賽用球。

經典賽比賽球近似大聯盟用球，相較日職的球「球面滑、縫線粗」；日職投手們投起球來，手感與過往截然不同，花了一段時間才適應。然而大賽結束後回歸母隊，又用回原本習慣的用球；友利表示，經典賽球較滑，當投手們用相同的感覺投球，放球瞬間難如過往釋放力量，導致投球機制出問題。

岡田就是其中一個受害者，他過去兩季表現出色，去年57場出賽，繳出3勝1敗、13中繼點、自責分率3.20成績，經典賽時則有2場出賽，未有失分紀錄。然而經典賽結束歸隊後，岡田卻狀況低迷，4場出賽自責分率高達6.75；在他6日對廣島中繼出賽，僅抓1出局失2分吞敗後，隔天就被下放二軍。

友利認為，岡田不振的原因除了用球不同，「訓練量不足」也是問題之一，「代表隊教練團知道每個投手的投球習性，卻不是很清楚他們各自的調整方式；儘管選手自己知道該怎麼調整，但在大賽進行中，卻很少機會能夠練習。」

投手頻頻出問題，曾於2005年待過紅襪小聯盟1年友利直言，美國跟日本不只是使用球的差異，投手丘的傾斜角度也不相同；尤其球的不同，更是大大影響投手的投球，「對於這兩件重要的事，應該要特別被重視的。」因應球員們的不振，日職選手會近期也將彙整日本隊球員意見，設法避免相同狀況再出現。

(中時電子報)