艾爾頓強感染致命性細菌 一度送重症監護室觀察
英國流行樂巨星艾爾頓強，今年初宣布重返百老匯，預計將曾搬上大銀幕的小說「穿著Prada的惡魔」改編成音樂劇，消息一出也讓樂迷因頸期盼，未料驚傳感染致命性細菌送醫治療，在醫院一待就是12天，消息一出嚇壞不少人。
根據英媒《鏡報》報導，上個月才歡慶70大壽的艾爾頓強，再結束聖地牙哥的演出後，搭乘班機返回英國途中突然感到不適，返抵國門後立刻被送醫治療，經過醫生診斷發現感染致命性細菌，一度被送到重症監護室觀察兩天，前後在醫院住了12天才順利出院。
雖然病況好轉順利出院，不過在醫生建議下仍需靜養，因此便將數場巡演忍痛取消，據悉得到6月3日英國維克漢姆體育場舉辦那場演出才會登台演出，對此他除了向粉絲致上十二萬分歉意，也對醫療團隊發出感謝聲明，表示承蒙他們無微不至的照顧，才能把他從鬼門關前救回來。
(中時電子報)
關鍵字：艾爾頓強
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