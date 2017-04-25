《時來運轉》運彩4/25~5/1單場、場中投注 陳偉殷搶第3勝

陳偉殷上次先發，演出7局無安打，明天續搶第3勝。（美聯社）

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(4月25日~5月1日)，包含一周單場、場中賽事和賽事焦點預告。

本週焦點預告：

1.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

4/26(三)邁阿密馬林魚將作客同組的費城費城人，預計由拿下第二勝的陳偉殷先發。目前兩隊勝差僅一場且近10場比賽都是6勝4敗，實力在伯仲之間‧期待近況不錯的陳偉殷能順利拿下第三場勝投。

4/29(六)~5/1(一)上屆冠軍芝加哥小熊將跨聯盟與波士頓紅襪進行3連戰。台灣運彩提供4/29(六)及5/1(一)兩場賽事開放單場及場中投注。兩隊本季首度交手，目前小熊暫居國聯中區第一、紅襪暫居美聯東區第三，紅襪能否在主場拿下小熊？勞工節連續假期彩迷一起關注。

2.「日本職棒」：天天提供單場投注共6場，將視對戰加開場中投注。

去年日本一的日本火腿鬥士，今年似乎球運不佳，在太平洋聯盟戰績墊底。台灣運彩提供3場火腿鬥士的單場投注，分別在4/25(二)、4/27(四)對上聯盟第三的軟體銀行鷹以及4/29(六)對上聯盟第一的樂天金鷹，場場硬戰，彩迷一同為火腿鬥士加油!!

3.「美國職籃」：提供3場單場，視系列賽情形加開單場或場中投注。

季後賽第一輪即將在本週結束。

4/26(三)上午號稱西區實力最接近的對戰組合快艇與爵士將進行第五戰，目前系列戰二比二平手來到快艇主場，快艇王牌大前鋒葛萊芬腳趾傷勢退出季後賽，爵士明星中鋒戈博特傷癒歸隊，兩隊傷兵一來一往快艇有機會在第五戰守住主場嗎？

4.「南韓職籃」：提供3場單場。

南韓職籃進入到總冠軍賽，由安養KGC與首爾三星閃電進行爭奪，雙方目前1:1平手。本週是否將有總冠軍誕生？台灣運彩場場提供單場投注，彩迷一同來關注。

5.「足球」：提供10場單場或場中投注。

5.1「亞冠足球」：提供2場單場及場中投注。

週中亞冠拚出線，G組4連平的川崎前鋒，作客鬥2勝2和未嘗敗績的水原三星藍翼，川崎前鋒必須獲勝才能保住晉級希望，而水原三星藍翼只要踢平即可提前一輪晉級。E組則由鹿島鹿角與蔚山現代搶一席16強門票，1勝1和2敗的蔚山現代坐鎮主場，迎戰2勝2敗的鹿島鹿角，蔚山現代如能憑主場優勢全取3分，排名可壓過對手升至第2，一旦輸球將提前一輪出局。

5.2「德足總盃」、「法足總盃」：各提供1場單場投注。

德國足總盃和法國足總盃都進入4強階段，德國足總盃近4年3度奪冠的拜仁慕尼黑，主場迎戰近3年都在足總盃屈居亞軍的多特蒙德，獲勝一方的決賽對手，將是德甲積分榜中游的法蘭克福與慕森加柏的勝方。法國足總盃同樣是由2連霸的巴黎聖日耳曼，主場對壘目前在聯賽積分榜排名首位的摩納哥，決賽的對手也是聯賽排名中游的甘岡和昂傑之戰的勝方。這兩場4強決戰可能會比決賽更精彩。

5.3「英超足球」：提供3場單場或場中投注。

英超週中補賽，曼徹斯特德比將在曼城的伊蒂哈德球場上演，週日痛失足總盃決賽資格的曼城，將要在聯賽力保前4的排名，而在聯賽締造23輪不敗的紅魔曼聯，則要後來居上，為重返歐洲冠軍聯賽作最後努力。

英超Super Sunday，兩場高張力的賽事連環送上，艾佛頓誓要在主場力阻切爾西向冠軍之路邁進；「北倫敦德比戰」緊接上演，熱刺主場接受兵工廠踢館，熱刺落後切爾西4分爭冠仍未絕望，兵工廠則要為第4名繼續搶分。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)

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