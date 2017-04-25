年金改革爭議 全教總建議改為85制

年金改革已在立法院進入審查階段，全國教師工會總聯合會今天召開記者會主張，官版中小學教師60歲起支方案，不符家長期待，嚴重阻礙師資新陳代謝，他們堅決反對，建議中小學教育人員宜改為85(年資+年齡)制。

全教總指出年金改革已經進入最後階段，但相關年改法案仍有許多缺失，全教總呼籲朝野委員針對以下問題提出修正：

一、所得替代率造成年資不公，應往上做調整：按退休制度原理，有多少年資就應累積多少給付，目前各年改版本均以設定所得替代率上限的方式扣減退休給付，造成年資越久，扣減比率越高，這和鼓勵久任，延後退休年齡的做法背道而馳。全教總建議，應破除替代率迷思，打開替代率天花板，讓年改回到公平合理的主軸。

二、教師退休60起支不妥，宜改為85(年資+年齡)制：全教總認為官版中小學教師60歲起支方案，不符家長期待，嚴重阻礙師資新陳代謝，全教總堅決反對中小學教育人員60起支方案，建議國會朝野黨團考慮其職業屬性，中小學教育人員宜改為85(年資+年齡)制。

三、已退、在職不應雙重標準，建議維持一致：年金改革應採取公平一致標準，但行政院方案卻是對已退、在職採取不同標準，包括退休金計算基準、補償金給予，均出現雙重標準，全教總主張改革標準應該一致，補償金一次給付應與已退者相同，退休金計算基準，在職人員亦應與退休人員標準一致，避免產生爭議。

四、月退休金調整機制不明確，建議修正：針對月退休金調整機制，官版授權行政院會同考試院視退撫基金盈虧、國家整體財政狀況、經濟環境及消費者物價指數調整。全教總認為政府係軍公教人員雇主，負有保障員工退休權益之責任，不應以國家財政狀況等理由任意調整退休人員退休金、或遺族月撫恤金或遺囑年金，建議刪除第67條「退撫基金盈虧、國家整體財政狀況、經濟環境」等文字。

五、修法前育嬰留職停薪年資亦應採計：育嬰留職停薪係為了提高生育率而設計，當初在明定育嬰留職停薪制度時，就應該一併調整退撫條例，當初的為德不卒，應該在本次修法中補足。

除了以上缺失外，全教總認為以下內容不應該再調整：

一、改革不應陷入「肥高官、瘦小吏」缺失：此前歷次年改，均出現「肥高官、瘦小吏」缺失，在全教總長期論述、爭取下，此次年改方案之退休金基數內涵，確定採納全教總長期主張，繳和領均以本俸(薪)2倍計算。

二、改革節省經費全數倒入退撫基金：全教總一再主張改革不是讓政府得利，所有經費均應回歸公教退撫基金。政府接受全教總建議，本次法案規定「政府節省經費，全數挹注退撫基金」。

三、繼續維持「國家負最後支付責任」之規定：年改會方案原擬取消國家負最後支付責任，經全教總要求保留，本次法案仍維持原規定，以確保國家應盡之責任。

四、退休起支緩衝期應予調整：對於中小學教師退休年齡，全教總一再主張，應從75開始逐年加1到85，即可退休起支。目前方案就緩衝期部分採納全教總主張，惟退休起支年齡猶待調整，全教總建議教育人員起支85制（年資+年齡）。

五、公保養老一次給付應保留：官版原規劃取消公保養老一次給付，並將公保年金一併納入退休所得替代率限制下，在全教總強烈抗議下，官版已同意在職人員退休時可選擇一次請領。

六、公保養老一次給付應於退休時領取：官版原限制65歲才能領取公保養老一次給付，在全教總抗議下，政府已同意得提前領取公保一次給付。

七、現行提撥分擔比例不應改變：前次馬政府年金改革，曾規劃調整退撫提撥(保費)分擔比例，由35%(受雇者)：65%(政府)，調整為1比1，在全教總強力主張下，此次年改方案之提撥分擔比例維持不變，不讓政府推卸其雇主責任。

八、一次退休人員應有更高保障：針對選擇一次退休金的退休人員，目前政府業已部分採納全教總建議，同意退休所得超過替代率地板者仍得保留6%優惠存款。

九、年資併計等方案應同步制定：全教總長期主張所有受雇者年資均應可攜、併計，此次官版方案業已同意新增年資保留、年資併計、年金分計制度，讓受僱者在公、私職涯轉換時，不至於影響退休權益。

十、遺屬年金二分之一應維持：原年改會方案將遺屬年金調降為原退休金之1/3，全教總遊說宜維持現行規定，行政院方案維持二分之一。

(中時)