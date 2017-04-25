NBA》投籃命中率57.7% 暴龍撕裂公鹿聽牌
面對非贏不可的第5戰，暴龍展現出令人畏懼的攻擊能量，全場投籃命中率高達57.7%，先發五虎得分都上雙，最終以118比93撕裂公鹿，3比2聽牌。
暴龍全場71投41中，其中包含12顆三分球，分散在8名球員的手中，不但短程機槍準確，長程火炮更是犀利無比，轟得公鹿防線潰堤，絲毫沒有反擊能力，打完第三節已取得17分領先優勢，決勝節出清板凳，全隊13名球員輪番上陣，6人得分上雙，主控諾曼鮑爾25分最高，伊巴卡19分、6籃板，迪羅薩18分、6助攻，羅瑞16分、10助攻，狄馬卡洛12分、6籃板，替補的喬瑟夫10分。
公鹿雖然也有50%的投籃命中率，但籃板數只有23個，比暴龍足足少了17個，在沒有制空權的情況下只能任人宰割。「字母哥」阿提托康波即使有30分、9籃板，可惜孤臣無力可回天。
(中時電子報)
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