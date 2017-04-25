馬雅舒繼女超正 13歲就有火辣好身材

馬雅舒最近帶著混血雙娃上《媽媽是超人2》。(圖／翻攝自微博)

馬雅舒繼女13歲就有成熟美貌。(圖／翻攝自新浪娛樂)

馬雅舒繼女罕見現身節目。(圖／翻攝自新浪娛樂)

馬雅舒最近帶著混血雙娃上《媽媽是超人2》，連帶鮮少曝光的繼女也亮相，年僅13歲的她就擁有成熟美貌，令網友都超驚艷。

最新一期《媽媽是超人2》，馬雅舒繼女將現身，近日曝光兩人合影，只見13歲的她擁有超出同齡人的美貌與成熟，身材纖細還有一雙大長腿，讓網友都忍不住感嘆：「別人家的13歲已經走上顏值巔峰」，據悉，節目中馬雅舒會和繼女爆發衝突，讓她直嘆後媽不好當。

(中時電子報)