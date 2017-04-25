銅像遭砍頻傳 導遊林龍：請留些給後世憑弔！
近來發生不少銅像遭破壞洩憤的事件，其中包括國父、蔣公，甚至日本人八田與一的銅像都受害。對此，知名導遊林龍有感而發，他呼籲大家不要去動前人留下的東西，讓後代可以有標的緬懷歷史！
導遊林龍近日在臉書發文，對銅像被破壞的負面風氣表示意見。他說，無論是八田與一的頭被喀，或是蔣中正的頭被砍，都彰顯台灣人沒有留下時空證據的觀念，這方面有待改善。
林龍表示，銅像是前人走過留下的印記，這些我們最好都不要去動，因為它們一百年後都是古蹟。古蹟讓我們的導遊徒子徒孫們有故事可以說，歷史功過就讓一百年後的人再來論述。
林龍舉對岸為例，指大陸南京到現在還保持國民政府的總統府與文件檔案，以及國徽、黨徽等，這就是做為歷史的憑弔，至於歷史記錄方面就由史學家去研究。
林龍強調，歷史歸歷史，保存下來是大家共同的責任！
(中時電子報)
文章來源：林龍(導遊)臉書粉絲頁
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。