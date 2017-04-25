銅像遭砍頻傳 導遊林龍：請留些給後世憑弔！

知名導遊林龍在臉書發文，呼籲將古蹟保存下來，後代才可以按圖索驥，讓不同的聲音去解讀。(圖/林龍臉書粉絲頁)

近來發生不少銅像遭破壞洩憤的事件，其中包括國父、蔣公，甚至日本人八田與一的銅像都受害。對此，知名導遊林龍有感而發，他呼籲大家不要去動前人留下的東西，讓後代可以有標的緬懷歷史！

導遊林龍近日在臉書發文，對銅像被破壞的負面風氣表示意見。他說，無論是八田與一的頭被喀，或是蔣中正的頭被砍，都彰顯台灣人沒有留下時空證據的觀念，這方面有待改善。

林龍表示，銅像是前人走過留下的印記，這些我們最好都不要去動，因為它們一百年後都是古蹟。古蹟讓我們的導遊徒子徒孫們有故事可以說，歷史功過就讓一百年後的人再來論述。

林龍舉對岸為例，指大陸南京到現在還保持國民政府的總統府與文件檔案，以及國徽、黨徽等，這就是做為歷史的憑弔，至於歷史記錄方面就由史學家去研究。

林龍強調，歷史歸歷史，保存下來是大家共同的責任！

(中時電子報)