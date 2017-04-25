財經犯罪猖獗 陳志龍：與政府脫不了關係
台灣大學法律系教授陳志龍今舉辦「集團化公司治理與財經犯罪預防」新書發表會，直指所有財經犯罪都與政府的包庇或不作為脫不了關係。陳志龍舉近日兆豐銀洗錢案為例，鉅額罰鍰由全民買單，百姓有權利知道為什麼被罰錢，政府更有必要向人民說明，不能以財政祕密、營業祕密搪塞，兆豐案正是典型的政府犯罪案例。
陳志龍表示，我國金管會、檢察署、法院的作法與其他正常法治國家有很大差別，原本應該是白血球機關，卻被異化成為白血病，不監督、不負責的作法造成GDP被掏空，成為犯罪者的天堂，綜觀財經、經濟、銀行、保險、證券各界，都缺乏經濟人權觀念。
陳志龍現場提出四張圖表，分析財經犯罪結構，直指財經犯罪其實是遊戲規則的犯罪，沒有行政、司法的包庇，只靠財團是玩不出把戲的。
陳志龍指出，國內經濟法偏向辯證觀點，並未關注經濟人權，導致多數人沒享受的經濟成果，被萬分之一的人以犯罪掠奪，異化、乖常的「辯證」，是侵害人民財產權、生存權的白血病，持續掏空台灣，應回到真正的「本體」，建立獨立的、維護人民財產權與生存權的白血球系統，方能拯救台灣。
談到近日司改議題，陳志龍形容，台灣仍存在醬缸文化，近親繁殖、作弊腐化、因循苟且、不肯改變舊觀念，不管是金管會、檢察署、法院、國稅局都停留在醬缸裡頭，整個制度都在醬缸裡轉，讓人無法呼吸，大部分官員用醬缸文化統治人民，沒有打破醬缸再怎麼努力都沒用。
陳志龍直言，司改、轉型正義其實目前都在泡醬缸越來越爛，政府真的要轉變新的想法，台灣人民都很認真、都有救。
(中時)
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