法現任總統歐蘭德 公開稱讚並力挺馬克宏

法國現任社會黨總統歐蘭德。（圖/美聯社）

宣布放棄連任的法國現任社會黨（Parti socialiste）總統歐蘭德（Francois Hollande），在新一輪大選結果公告後，正式公開支持中間派的候選人馬克宏（Emmanuel Macron），發言中多次稱讚他，並對於另一位進入決選的候選人、國民陣線（National Front）的瑪琳勒龐（Macron and Le Pen）大肆批評，呼籲社會黨的支持者，應在二輪決選時支持馬克宏，別讓極右派造成國家的分裂。目前，除了社會黨轉向外，前總理費雍（François Fillon）所代表的共和黨（Les Républicains）也宣布支持馬克宏。

據路透社（Reuters）報導，法國新一屆總統大選首輪結果於昨天出爐，中間派的政治素人馬克宏和被外界視為極右派的瑪琳勒龐，以得票前兩名之姿進入二輪決選。正如事前所預料，敗選的傳統大黨開始形成一股棄保效應，就連現任總統也不例外。社會黨籍的總統歐蘭德，昨日在開票後公開力挺民調領先者馬克宏，稱讚他是個能捍衛法國既有價值的領導者，呼籲支持者與他一起在5月7日二輪決選時，用選票送他進入愛麗舍宮（Palais de l'Élysée）。同時也大力抨擊勒龐，認為她與她的政黨會造成法國與社會分裂，更會讓少數族群因為出生地與信仰遭到差別待遇。

闖入二輪決選的瑪琳勒龐（圖左）與馬克宏（圖右），究竟誰能入主愛舍麗宮？（圖/美聯社）

採取兩輪絕對多數決的法國總統大選，昨日由該國內政部統計的開票結果顯示，隸屬於「前進！」（En Marche !）的馬克宏取得23.75%的選票，與拿到21.53%選票的瑪琳勒龐進入二輪決選。其餘的候選人均遭到淘汰，包含前總理費雍、社會黨的阿蒙（Benoît Hamon）和極左派的梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）等。一二輪之間僅隔兩週的時間，5月7日法國將決定新一任的總統人選。法國總統任期5年，得連選連任一屆。

瑪琳勒龐的父親- 尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）曾在2002年闖入二輪大選，當時引發法國國內媒體和政黨一陣嘩然，最終在刻意地渲染之下，讓席哈克（Jacques René Chirac）輕鬆地以82%絕對多數的得票率，大敗尚勒龐。事隔15年後，繼承衣缽的女兒再次闖進二輪，面對各派的夾攻，她能否避免重蹈父親的失敗，或最終依舊讓歷史重演，兩週後即將揭曉。

(中時電子報)