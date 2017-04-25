斷2根肋骨遭質疑 鄭文燦：不拿自己健康開玩笑
桃園市長鄭文燦19日遭反年金改革民眾攻擊，直到24日檢查才發現斷了2根肋骨，有藍營議員質疑為何受傷還能上台唱歌？他25日上午表示，當時參加旺旺中時集團舉辦的公益演唱會，現場很多老人家希望能夠上台唱歌，因此應主持人、歌手之邀，忍痛微笑唱歌。他認為拿此事揶揄、質疑都沒有必要，「沒有市長會拿自己的健康開玩笑」。
鄭文燦指出，當天被撞到就很痛了，但農博快開幕了，行程也都安排好，這幾天繼續跑行程，直到昨天痛得實在受不了，才去熟悉的大型骨科診所照超音波掃描，才發現第七與第八根肋骨斷裂，醫生用手按了一下說：「這痛度很高」、「怎麼能忍這麼多天？」他回答：「總是有很多工作要做」。
鄭文燦說，當時去爭取前瞻基礎計畫的桃園客家預算，有跟台北市警察局聯絡，猜想市警局會開安全通導，現場看起來有些失控。
鄭文燦回憶，有些民眾過於激動，不只是嗆聲、汙辱，還逢人就打，已逾越份際，他認為，民主政治不可能在街頭解決，呼籲大家冷靜下來，尋找最好方案，但不打算提告。他希望未來立院，要以保持國會順利運作的基本前提，「台灣社會不需要讓暴力跟仇恨帶到國會殿堂，這是不必要的」。
鄭文燦也說，當天被撞後，在公聽會第一個發言，事後有很多立委詢問關心，但如果撞斷2根肋骨，多換一些預算也是值得的。
鄭文燦說，醫生叮囑要穿戴護具，必須吃藥、打針，約2周到6周才能痊癒，期間也要多休息、不能提重物，也要24小時穿戴護具，因此最近會縮減，甚至減半行程。
(中時)
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