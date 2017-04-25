專心攻第二輪大選 法極右派領袖勒龐暫辭黨主席
法國極右派總統候選人瑪琳．勒龐(Marine Le Pen)宣布她暫辭黨主席、以全力衝刺選票，儘管如此她贏得第二輪選舉、成為法國總統的機會仍相當低。
據BBC報導，在勒龐在首輪獲得第二多票數、得以進入第二輪大選後，她突然宣布將暫時辭退她所屬黨派─國民陣線(National Front)的黨主席一職，因為她深信法國總統需要能團結所有法國人民。
BBC駐巴黎記者表示她這個象徵性的動作，用意是要凸顯她在乎整個國家的人民、而不只是她所屬的黨派，勒龐希望能藉此吸引所有在第一輪落派的候選人的支持者，尤其實是共和黨候選人費雍(Francois Fillon)的支持者。
費雍在競選時抨擊勒龐現在唯一的競爭對手─艾曼紐．馬克宏(Emmanuel Macron)是現任總統歐蘭德(Francois Hollade)的「baby」，勒龐現在也用同樣的方式攻擊馬克宏，希望能夠爭取到費雍的支持者。她也試圖將馬克宏塑造為反法人物，她在電視訪談中強調馬克宏的政見毫無愛法國之情，並且強調自己是愛國者。
勒龐的國民陣線黨提倡減少移民人數、遏止自由貿易，以及切斷法國和歐洲的關係。她的政見包括強制關閉「極端派」清真寺，並將退休年齡固定在60歲等。
儘管勒龐和馬克宏得票率在首輪選舉中差距不大，但民調一直顯示馬克宏在第二輪中打敗勒龐的機率相當高。過去兩個月的民調平均顯示，馬克宏有望在第二輪選舉中贏得62%的選較，勒龐則僅38%。
(中時電子報)
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