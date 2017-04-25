NBA》扭傷腳踝 哈登堅持上陣不休息

哈登(左)自爆第三戰就已扭傷腳踝，但他還是堅持帶傷上陣，不輕言休息，誓言帶領球隊闖過重重考驗。(美聯社資料照)

「大鬍子」哈登對火箭而言是不可缺少的頭號攻防大將，但哈登自爆在與雷霆的第三戰扭傷了腳踝，但他仍在第四戰帶傷上陣，即便表現不盡理想，火箭依舊逆轉戰局取得3比1聽牌，第五戰將回到休士頓，哈登更是直言絕不休息，要帶領球隊闖過重重考驗。

或許是受到傷勢所擾，哈登在第四戰16投5中，三分球7次出手全部落空，就連傲人的切入製造對手犯規也不如以往，可見得扭傷腳踝的確造成他很大麻煩。

哈登表示，「我已接受治療，傷勢好很多了，更何況這是季後賽，所有人都做好充足準備，我現在唯一要做的事情就是克服傷痛，心無旁鶩的打好每顆球，幫助隊友找到節奏，不需要考慮得多少分，只要贏得比賽即可。」

(中時電子報)