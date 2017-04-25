NBA》杜蘭特第四戰復出 勇士盼橫掃拓荒者
勇士球團25日宣布杜蘭特將在與拓荒者的第四戰復出，盼能橫掃對手讓球隊擁有充足的休息時間。
由於左小腿肌肉拉傷，杜蘭特在打完季後賽第一場比賽後就進入逐日傷兵觀察名單，缺席了第二與第三場比賽，勇士在沒了杜蘭特的情況下靠著史提芬柯瑞、克雷湯普生等人的通力合作取得3比0聽牌優勢。
為避免夜長夢多，勇士決定讓杜蘭特提前歸隊，只要能夠順利直落四淘汰拓荒者，就能得到5-7天的休兵時間，讓所有球員養精蓄銳迎接西區四強賽來臨。
(中時電子報)
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