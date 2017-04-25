立院三讀遺贈稅法 累進稅率最高課20％

立法院今三讀《遺產及贈與稅法修正條文》，為籌措長照財源，將遺產稅及贈與稅由現行單一稅率10%，調高為10%、15%及20%三階段累進稅率。財政部估計經過修法後，每年將可挹注長照63億元。

修法將遺產稅課徵級距分為「5000萬元以下課徵10%」、「5000萬至1億元以下課徵500萬加超過5千萬部分之15%」、「1億元以上課徵1250萬加超過1億部分20%」，贈與稅為「2500萬以下課徵10%」、「2500至5000萬元課徵250萬加超過2500萬部分之15%」、「5000萬元以上課徵625萬加超過5千萬部分之20%」。

此外，時代力量黨團也提案要求提高遺贈稅的累進稅率，卻遭民進黨團封殺，民進黨立委吳秉叡表示，根據過去的實證，2009年修法把遺贈稅改為單一稅率10％與修法前的50％在實際稅收上差距不大，證明稅率提高可能會讓富人更去規避逃稅，政府也收不到稅。

時代力量立委黃國昌則認為，富人有辦法規避是因為長期租稅不公，但是國會長期以來對封堵逃稅做了什麼？他也批評拿提高稅率會讓富人想要規避稅率而去降稅的想法，是「腦殘理專的邏輯。」

(中時)