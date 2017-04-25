挺舉破全國 郭婞淳亞錦賽奪金

郭婞淳亞錦賽奪金。(資料照／台北世大運提供)

我國舉重女將郭婞淳，24日土庫曼舉重亞錦賽58公斤級決賽，以抓舉104公斤、挺舉137公斤，總和241公斤摘金，且挺舉137公斤一併改寫自己保持的全國紀錄。

郭婞淳去年里約奧運以抓舉102公斤、挺舉129公斤、總計231公斤摘銅。今年第一個大賽亞錦賽也繳出好成績，並達成出發前希望超越世大運測試賽236公斤的目標，接下來郭婞淳還有5月全大運、8月台北世大運以及10月宜蘭全運會，為今年的重頭戲11月底世錦賽做暖身。

國內女子舉重58公斤級3項紀錄都由郭婞淳保持，抓舉為108公斤、總和242公斤，本次亞錦賽郭婞淳挺舉以137公斤，改寫自己103年全國青年盃舉重錦標賽136公斤紀錄。

女子58公斤級世界紀錄分別由亞塞拜然柯斯妥娃（Boyanka Kostova）以及邱紅梅創下，柯斯妥娃在2015年世錦賽締造抓舉112公斤、總計252公斤的世界紀錄，邱紅梅的挺舉114公斤世界紀錄則是在2007年亞錦賽寫下。

(中時電子報)