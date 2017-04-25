MLB》胡智為大聯盟首秀 9球連斬3強打

胡智為今在雨中對金鶯，後援1局無失分。(翻攝FOX體育台畫面)

胡智為日前登上大聯盟，成為第12名登上大聯盟的「台灣囝仔」，前場太空人一役熱身未登板，但皇天不負苦心人，他總算在25日光芒客場對戰金鶯的比賽，8下臨危受命中繼登板，面對三壘有人危機，僅用9球就解決3名打者、無失分，最快球速飆到95英里(約152公里)，漂亮完成初登板。

此役天公不做美，使得球員們被迫在雨中拚戰，8上一度比賽還因雨暫停。比賽到8下，光芒首任中繼葛頓(Ryan Garton)一上場就挨一記二壘安打，還投出暴投讓金鶯兵臨城下。此時光芒決定再度換投，隨後就看到穿著58號球衣的胡智為走出牛棚，小跑步來到投手丘接替投球。

三壘有人、又要面對有全壘打演出的金賢洙和史構普(Jonathan Schoop)，胡智為首度登場就面臨考驗。但他沒讓教練失望，先在滿球數情況下，讓金賢洙打出游擊滾地球出局，接著雖被史構普敲中外野高飛犧牲打，使跑者回壘得分，但他臨危不亂，沉穩解決哈帝(J.J. Hardy)，未再失分。

胡智為此役面對3打者用9球，其中5顆都是好球；配球除第一打席二縫線速球跟曲球有各配1顆，多以速球跟變速球交互運用，就結果來看，也發揮不錯的效果。除了投球表現精采，他在三壘有人時面對3名大聯盟數一數二的強打者，還能臨危不亂、敢於對決，強大心理素質更讓人眼睛為之一亮。

而此役光芒靠王牌投手阿契(Chris Archer)領軍，前5局還以2分領先。未料隨後阿契狀況急轉直下，6下2出局後，遭金賢洙、史構普(Jonathan Schoop)「背靠背」開轟；7下2出局後，又被亞當瓊斯(Adam Jones)轟出2分炮，失掉第5分後退場。最後光芒無力反撲，以3比6落敗，阿契也吞下本季首敗。

(中時電子報)