美航母卡爾文森號將至 北韓官媒嗆：只能嚇嚇水母
不論中美如何喊話，北韓依然故我！外界猜測，北韓將在今(25)日也就是北韓建軍節這天，進行第6次核試，危局再度升溫。日前美國總統川普派航母進駐朝鮮半島，卡爾文森號(Carl Vinson)也在臉書證實。北韓媒體《勞動新聞》（Rodong Sinmun）表示要擊沉美航母外，並嗆美國「這種威脅只能用來嚇嚇水母」，對北韓一點也沒用。
25日是北韓人民軍建軍85周年，北韓可能舉行大動作測試武器的活動，以慶祝重大節日，而過去北韓已經舉行了5次核子武器測試，其中2次在去年舉行。
美國航母卡爾文森號23日與日本海上自衛隊會合，展開戰術訓練向北韓施壓，預計在25日左右抵達朝鮮半島附近，但北韓也不是吃素的。
官媒《勞動新聞》稱「北韓革命部隊已做好戰鬥準備，要讓美國驕傲的航母變成一團廢鐵並葬身大海」且大嗆美國「這種威脅只能用來嚇嚇水母，但對朝鮮民主主義人民共和國毫無作用」，若要開戰，就徹底消滅美國。
(中時電子報)
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