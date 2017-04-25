百歲人瑞餐後失蹤 警冒雨尋回
玉井一名年近百歲的朱姓老翁日前與家人外出用餐，趁女兒結帳未注意時，突然不見蹤影，朱女四處尋找未果，當時更下著滂沱大雨，讓她相當著急，趕緊報案，玉井分局玉井派出所巡佐紀呈霖、警員向翊銘立即冒著豪大雨外出尋找，終平安尋回，讓家屬倍感溫暖。
家屬表示，日前帶年近百歲的父親到新開幕餐廳嘗鮮，開開心心用完餐要結帳時，因父親聽力腦力不佳、行動緩慢，先讓父親在外等候，殊不知一會兒時間，父親就跑不見，餐廳周邊及附近已遍尋2小時，仍不見下落，當時還下著大雨，擔心父親安危，趕緊報警。
玉井分局巡邏員警紀呈霖、向翊銘等2員獲悉，研判人瑞可能想自己走回家而迷路，應還在中山路附近，立即冒著豪大雨趕往餐廳周邊及玉井區中山路沿線尋找，30分鐘後在路旁平安找到人，家屬到派出所領回時一再向警方道謝。
玉井分局長楊華中表示，警察工作除了治安交通外，更應秉持 賴市長視民如親的理念，對員警適時扮暖警，能積極快速找到走失老翁表示肯定，紀、向等2位員警也是熱心為民服務作為的最佳典範。
(中時)
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