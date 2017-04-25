男擁槍拒檢 警轟破車輪制伏
豐原火車站商圈深夜驚傳槍響！豐原分局3名員警昨凌晨1時許騎乘機車巡邏，於台鐵豐原西站攔檢違規車輛，駕駛一開始配合，但員警要求檢查黑色隨身包時，對方突然開車衝撞，警員林祐賢立即持槍射破左後車輪，起出改造槍枝及多發子彈，制伏造成一名員警雙膝挫傷，並無大礙。
警方表示，昨凌晨1時許，豐原分局林祐賢、林聖皓、黃俊銘騎乘機車，執行巡邏勤務，於南陽路、豐陽路口發現灰色BMW轎車違規跨越雙黃線，3員尾隨至台鐵豐原西站附近發動攔查。
駕駛劉男一開始停車配合，警方要求查看黑色隨身包時，劉嫌神色慌張，突然發動引擎，警方見狀，31歲林聖皓控制方向盤，26歲黃俊銘抓住劉男手部，但劉姓駕駛抗拒，仍急踩油門，前後衝撞5公尺。
37歲警員林祐賢喝令劉男下車，並持槍射破左後車輪，劉男自知插翅難飛，放棄抗拒，並表明「黑色隨身包內藏有改造槍枝，才會想逃跑。」
警方於劉男隨身包內，起獲仿義大利製的貝瑞塔92-FS改造手槍、彈夾2個、子彈23顆，初驗結構完整、具殺傷力，已送刑事局複驗，
警方調查，從事不動產仲介的55歲劉男，有殺人、毒品、槍砲前科，他辯稱槍彈是去世的友人借放的，放在身邊多年不太安心，當晚要拿去丟掉，沒想到就遇到警方盤查，當時心裡害怕，才會發動引擎落跑，絕對無意傷害警察。
警方對劉男擁槍說詞存疑，依槍砲彈藥管制條例及妨害公務偵辦，並擴大偵辦該槍枝是否涉及其它刑案。
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(中時)
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