台青重夢想輕賺錢 洪雪珍：低薪必然
找工作時，你追求的是高薪還是夢想？人力銀行資深副總洪雪珍近來發現，現在的台灣社會對於讀書和工作，太過追尋快樂與夢想，最後往往變得既無快樂也沒夢想，「領22K只會冷感，不會有熱血。」「台灣年輕人重夢想，輕賺錢，不論它是雞生蛋的雞或蛋，最終都會下出低薪的蛋。」
洪雪珍於《商業周刊》網站撰文寫道，她看了幾集中國大陸的求職節目，發現裡面的求職者，最後都是選擇薪水給最高的企業，而未考慮該職位是否符合自己的夢想和能力。
不過，台灣的一份調查卻顯示出相反結果，新世代心中的夢幻企業，今年由誠品取代高薪的台積電，躍升為第一名，且有超過一半的受訪者認為，能實踐自己的夢想和興趣，才算成功；洪雪珍指出，這結果讓人滿意外，因為誠品雖有高人氣，但工作量高、薪水一般，在藝文界是公開的秘密。
另外，洪雪珍提到一名女性友人，年輕時不願繼承家業，沒想到她選擇的夢想工作，最後因靠攏市場，偏離其志趣，所以她決定辭職，後來陸續換了3個工作，又因各種理由先後離開，導致家中有2名幼兒的她，經濟壓力非常大，最後才在母親的呼換下，回家幫忙。
這名友人的母親直言，人在沒有後顧之憂時，夢想當然可以擺在第一位，但要是工作沒辦法滿足生活時，那就沒得選，賺錢才是最大的事。
洪雪珍認為，能兼顧夢想和賺錢的工作畢竟只是少數，與其一直懊惱為什麼自己是窮忙族，不如想想會否是因自己的選擇少了賺錢的動力，如果能向上一輩一樣，不慣這職業是不是夢想，只要有錢就全力一拚，這也另一種進取心，或許更有助脫貧。
(中時電子報)
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