讓孩子吃有機、健康！惜食愛地球 用「吃」響應地球日

「瑤天閣蔬食餐廳」老闆娘林琇玉致力於健康蔬食烹飪，為學童準備色、香、味俱全的蔬食便當。（瑤天閣蔬食餐廳提供、新北市農業局提供）

不要浪費！每一個食物都是一個希望！新北市政府推動「惜食分享網」，凝聚政府資源與民間力量，發揮惜食理念，其中農業局推出的「惜食分享餐廳計畫」，媒合餐飲業者使用有機、友善等級蔬果格外品，拯救原來可能會被浪費的好食材，又幫助農民提升收益。

而位於中和國小附近的「瑤天閣蔬食餐廳」，老闆娘林琇玉致力於健康蔬食烹飪，為學童準備色、香、味俱全的蔬食便當，讓許多中午為孩子送便當的家長不用擔心孩子的營養均衡。現在，林琇玉更加入新北市政府農業局「惜食分享餐廳計畫」，在食材中加入有機、友善等級的蔬果格外品，為食安大大加分！

林琇玉本身茹素多年，秉持著健康、利益大地生機、改善地球暖化的理念，希望減少碳排放量及對動物的傷害。但在推廣素食的過程中，只要一提起不吃肉，許多朋友總是興趣缺缺，因此立願從自家餐廳開始，做出符合葷食朋友口味，健康又營養的蔬食料理，提升大眾對於蔬食的接受度，引導更多人加入尊重生命與重視環保的行動。

她一直希望能夠在餐廳旁開設販售健康食材的小舖，推廣有機、安心食材，因此聽到農業局「惜食分享餐廳」計畫媒合餐飲業者使用這些安全的蔬果格外品，便欣然加入，尤其是計畫中關於拯救食材、幫助農友，支持友善農業與保護地球的部分，更是與她心中所想不謀而合。

林琇玉表示，雖然使用蔬果格外品會增加處理上的難度與成本，但除了格外品之外，農業局同時也會媒合一般規格的正常蔬果，抱持著支持健康食材的想法，一些小麻煩就不當作一回事了。她也期望，未來「惜食分享餐廳」計畫能夠穩定媒合業者與農友，持續擴大合作家數，讓好食材能被大家使用、品嚐。

也透過這種「吃」的教育，讓孩子從小懂得尊重土地、珍惜食物，好好保護地球。林琇玉希望，大家在吃之前，能夠多一分思考，吃什麼、怎麼吃、吃多少，這些看似小小的選擇，不斷地影響著我們立足的星球。

新北市農業局表示，近幾個世紀以來，地球正面臨不同於以往的「耗竭」，一年一度的世界地球日，是呼籲大家要有所行動、守護地球，但除了地球日當天，只要我們願意每天都少一點浪費、多一分珍惜，就能夠緩和土地被消耗的速度，讓地球獲得喘息、恢復的空間。

新北市「惜食分享網」不只是拯救原來可能被丟棄、浪費的食物，分配給需要的人使用，更蘊含邀請全民加入惜食運動之訴求，勉勵眾人時時刻刻都能發揮不浪費精神，也呼籲大家，從現在開始，可以透過「吃」這件事情，來展現我們地球公民的素養。

(中時電子報)