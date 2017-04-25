NBA》米爾沙普與薛洛德聯手 老鷹克巫師扳平

米爾沙普(中)25日攻下19分、9籃板、7助攻，霍華(右)貢獻16分、15籃板，兩人帶領老鷹擊敗巫師，將系列賽扳成2平。(美聯社資料照)

老鷹25日在主場打出精彩的團隊戰力，不但7人得分上雙，更在決勝節靠著米爾沙普、薛洛德與小哈達威等人聯手，最終111比101啄傷巫師，將系列賽扳成2比2平手。

巫師在第一節打得相當強勢，35比28取得領先優勢，主場應戰的老鷹在第二節展開反擊，回敬31比15攻勢，半場結束反而取得59比50超前。易籃後，巫師雙槍沃爾與畢爾攜手發威，兩人全場攻下54分，畢爾32分，沃爾22分、10助攻，幫助巫師追平比數。

比賽進入決勝節，小哈達威先挺身而出連續命中兩球，緊接著米爾沙普也砍進三分球，最終再由薛洛德連中兩元收尾，老鷹展翅高飛，沒讓巫師搶下聽牌優勢，兩對戰平，第五戰將回到華盛頓。

巫師先發五虎得分皆上雙，米爾沙普19分、9籃板、7助攻，薛洛德18分，小哈達威15分，「魔獸」霍華16分、15籃板，普林斯11分、7籃板，替補的貝茲摩16分、4籃板、7助攻、3抄截，卡德隆10分、5助攻。

巫師除了畢爾與沃爾外，波特與林書豪前隊友波達諾維奇各13分，葛泰18籃板，其他人表現乏善可陳。

(中時電子報)