NBA》米爾沙普與薛洛德聯手 老鷹克巫師扳平
老鷹25日在主場打出精彩的團隊戰力，不但7人得分上雙，更在決勝節靠著米爾沙普、薛洛德與小哈達威等人聯手，最終111比101啄傷巫師，將系列賽扳成2比2平手。
巫師在第一節打得相當強勢，35比28取得領先優勢，主場應戰的老鷹在第二節展開反擊，回敬31比15攻勢，半場結束反而取得59比50超前。易籃後，巫師雙槍沃爾與畢爾攜手發威，兩人全場攻下54分，畢爾32分，沃爾22分、10助攻，幫助巫師追平比數。
比賽進入決勝節，小哈達威先挺身而出連續命中兩球，緊接著米爾沙普也砍進三分球，最終再由薛洛德連中兩元收尾，老鷹展翅高飛，沒讓巫師搶下聽牌優勢，兩對戰平，第五戰將回到華盛頓。
巫師先發五虎得分皆上雙，米爾沙普19分、9籃板、7助攻，薛洛德18分，小哈達威15分，「魔獸」霍華16分、15籃板，普林斯11分、7籃板，替補的貝茲摩16分、4籃板、7助攻、3抄截，卡德隆10分、5助攻。
巫師除了畢爾與沃爾外，波特與林書豪前隊友波達諾維奇各13分，葛泰18籃板，其他人表現乏善可陳。
(中時電子報)
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