中小學將選書 全國家長審議性平教材
中小學將於5月下旬或6月進行106學年選書作業，全國家長會長聯盟等團體將從4月29日到5月23日在北、中、南、東舉辦4場「全國家長審議性平教材座談會」，彙整家長對於教科書中關於性平內容的意見，做為學校選書的參考。
這4場座談會的時間、地點分別是：4月29日下午2時在高雄市議會大簡報室、5月7日下午3時在花蓮縣吉安鄉宜昌國中、5月20日下午2時在台中大新國小演奏廳、5月23日上午10時在台北市立法院大禮堂。
全國家長會邀請全國家長參加座談，共同審議性平相關教材。家長團體已製作關於性平教材的問卷，將於座談會中讓家長填寫，以瞭解他們對於性平內容的認同度，彙整後，推算各教材的「不認同指數」，提供各校選書參考。
全國家長會舉例說明，問卷中有一題「請問您是否認同教科書或學習單中教導『性別光譜』的概念？」家長在5個選項中選擇1個，其中「非常不認同」及「不認同」的比例將在加權後得到該問題的不認同指數。
(中時)
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