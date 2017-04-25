與杜拜帆船同集團 板橋凱撒飯店曝光

豪華客房。（板橋凱撒飯店提供）

豪華客房浴室。（板橋凱撒飯店提供）

板橋凱撒飯店外觀。（板橋凱撒飯店提供）

即將於7月底試營運、8月正式開幕的板橋凱撒飯店內裝首度曝光，典雅內裝與沉穩色系，未來將成為凱撒飯店集團的旗艦飯店，這也是第一次有飯店集團將五星級旗艦飯店設置於板橋地區，為新北市注入強大活力。

板橋凱撒位於新北市板橋區橫跨縣民大道、民權路及中山路，坐擁五鐵共構交通優勢，且鄰近百貨商圈與新北市政府重要地標，是新北市唯一五星級國際觀光飯店。近期內板橋凱撒就將加入「EIHR(Exclusive Island Hotels & Resorts)世界頂級島嶼飯店聯盟」，同聯盟飯店還包含墾丁凱撒、杜拜帆船飯店、英國Armathwaite Hall Hotel、希臘Blue Palace Resort & Resort & Spa 等超過60間國際知名頂級飯店。

飯店外觀以代表台灣文化的巨型天燈作為建築意象，傳遞希望與光明，整棟建築共規劃400間客房、三間餐廳（中餐廳、自助餐廳及義式餐廳），在頂樓32樓更規劃媲美新加坡濱海金沙酒店的露天無邊際游泳池，搭配屋頂酒廊感受新都會時尚奢華的尖端潮流，同時也能瞭望美麗都市的無限視野。板橋凱撒飯店內有三層挑高7米的獨棟宴會廳，全棟共250桌筵席可提供婚宴、商務會議或是各式大小型活動需求，同時搭配專屬宴會管家。

凱撒飯店集團表示，在飯店餐飲市場看似不景氣的年代，飯店業績反而逆勢成長，2017下半年也將在大台北地區接連開幕五家飯店並均有不同定位，其中「台北趣淘漫旅」鎖定年輕族群、以時尚潮流與品味風格為主，客房數為337間；位於萬華與萬華火車站共構的「台北凱達大飯店」融合國際商務飯店服務規格並結合在地人文特色推廣現代觀光，客房數為758間；位於捷運小巨蛋站旁「arTree阿樹旅店」走的是頂級精品商務飯店，客群為國內外新世代企業管理人或企業主，客房數為139間，在住宿期間提供專屬執行秘書協助處理任何商務事務需求；位於內湖科技園區捷運港墘站旁「內湖凱撒旅店」則是主要提供內湖科技園區企業及國外客戶便利舒適的住宿與餐飲服務，客房數為100間。

(中時)