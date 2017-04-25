行動市政會議為綁樁？柯P：是面對面溝通

台北市長柯文哲今天到北投區行政中心召開行動市政會議，邀請地方仕紳，被質疑是綁樁大會。他受訪表示，要讓地方仕紳知道市府做了什麼、打算要做什麼，直接面對面溝通。

柯文哲會議後受訪表示，市政會議前他花了一個假日來北投兩次，記下要解決的問題，能解決的就先解決掉，到此開市政會議是要讓地方仕紳知道市府做了什麼、打算要做什麼，直接面對面溝通。

至於仕紳的座位被安排在會場中間，柯文哲說，因為首長部分在市府內部已召開多次會議，這次主要是對當地團體的溝通。

(中時)