前棒球國手開胖卡 川崎大叔的夢幻甜點

川崎大叔的今川燒有5種口味，其中義大利麵般的肉醬口味最迷人，常常秒殺。（陳志東攝）

曾經是棒球國手的楊川奇，改開胖卡賣甜點推廣理念，讓人看見不同的生命價值。（陳志東攝）

有理想的人最常被嗆：「理念一斤多少錢？」真的，當肚子都填不飽時，完全沒法談理念。然而，臉書粉絲團與Line群組正在改變這個現象。孔子說：「德不孤，必有鄰」，這個鄰居住在21世紀的網路上，而且人數之多、熱情之深，遠遠超乎想像。

隨著食安風暴，有愈來愈多的小農與食品店正透過這樣的粉絲團崛起，理念開始變得有價值，其中正快速興起的就是CSB社群支持烘焙店。CSB（Community Supported Bakery）起源於美國亞利桑那，意指有理想、樂於分享的工藝麵包店，透過社群或社區力量支持，因此能創作更健康且具理念堅持的麵包，進而融入在地農業經濟，並讓消費者瞭解生產過程，建立朋友般的互動關係。

很多人不一定瞭解何謂CSB，卻已默默成為其中的一份子並且樂在其中。近兩年活躍於汐止地區，開著胖卡賣今川燒與泡芙的川崎大叔，就是最佳範例。

川崎大叔正式全名楊川奇，人生很跳Tone。曾經是棒球國手，從9歲進入汐止國小棒球校隊當投手，一路打到19歲當國手，曾代表台灣參與第35屆世界青少棒賽中華代表隊，跟王建民和張誌家是同屆不同隊的好戰友。退伍後，投身時尚界賣名牌，一路做到Parda與亞曼尼等一線精品的代理商副總，隨後又被和果子商網羅到日本，卻在人生事業顛峰時，拋下所有一切，拜曾是甜點大賞得主的長谷川聖治為師，在30好幾才開始當學徒，並從前年開始以胖卡車賣甜點，讓人生轉了個超級大彎。

對大叔來說，走到CSB這條路，完全是意外。

「我沒想那麼多，剛開始只是想讓大家知道，好甜點不只是好吃，而是充滿真材實料與職人精神，那是一種生命態度與理念。」於是，2015年那一年春天，大叔傻傻買了胖卡，傻傻的開到汐止街頭，傻傻的開起爐火做今川燒，然後，在春天的溫暖和風中曬飽了舒服太陽，最後又傻傻載著滿車原料回家去。

第二天，大叔不屈不撓又開著胖卡出門，這回有了幾個人，到了第三天、第四天之後，不管到哪，都突然人潮開始爆滿，到底發生什麼事？結果出爐！「有人PO網！」

大叔的今川燒，是用日本進口小麥粉、鮮奶與雞蛋，沒有水也不再加其他原料，內餡有卡士達、紅豆、抹茶、肉醬與巧克力5種口味，看起來跟車輪餅很像，但吃起來就像開胖卡與開法拉利，那是兩回事。然而這樣的法拉利，一般百貨公司一個賣45元，大叔一個賣25元，5個100元，如此好康當然被PO網！

被PO網一事，讓大叔看見網路影響力，並就此逐漸經營粉絲團，目前粉絲人數2千多人，並於兩個多月前經營「川崎大叔的感動料理」Line群組，不定期公布何時到哪賣胖卡今川燒，都立即人潮滿滿，宣告將製作生乳捲、重乳酪蛋糕、提拉米蘇或泡芙，也都立即秒殺。真材實料與職人精神的態度與理念，在這裡得到完全的認可。

只是，真的賣太便宜了！所以，我們一問一答：「有賺嗎？」「有！」「今川燒一個賺多少？」「賺2元！」「生活夠開支嗎？」「不太夠，要很省！」「老婆生氣嗎？」「氣死了！」「還要繼續賣嗎？」「要！」「為什麼？」「因為很快樂！」

快樂什麼？大叔說：「那一天我開著車到烏來福山部落，免費做漢堡請部落小朋友吃，結果好多小朋友說『原來這就是漢堡啊！』我聽了心裡很酸，但又很高興，能讓他們知道什麼是漢堡。」

快樂什麼？大叔說：「用最好的材料，用最貼近成本的價格去傳遞我的理念。那不是做生意，而是分享交朋友，我的生命中多了好多各行各業的朋友。」

快樂什麼？大叔說：「所有的理念，都能被看見、被認可。雖然收入比以前少了不只100倍，但笑容出現的頻率，也比以前多出100倍。現在連笑聲都變得更好聽！」

快樂什麼？大叔說：「閒了，就到學校教小朋友打棒球，去育幼院請小朋友吃甜點。能付出，怎麼不快樂！」

這一天，我一邊看著大叔做今川燒，一邊啃著今川燒，一邊看著客人與大叔說說笑笑，完全看不出他當年在球場與商場上的廝殺氣勢，然而那種知足、自信與對理念堅持的笑容，比廝殺的臉更有說服力，他讓人看到，生命不是只有一種價值。

順帶一提，那個今川燒肉醬口味，很銷魂！抹茶口味，也讓人極度難忘！至於大叔偶爾心情好時推出的生乳捲、重乳酪蛋糕、提拉米蘇跟泡芙，別看了，趕快用搶的，不然一下就只剩空盤光溜溜！

(中時)