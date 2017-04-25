前球王種族歧視 小威：言語傷害不了我
羅馬尼亞退役球王納斯塔塞(Ilie Nastase)，日前以當今球后小威廉絲(Serena Williams )所生的小孩膚色大作文章，遭社會輿論撻伐，小威25日對此首度回應，對於納斯塔塞的種族歧視言論相當失望。
小威日前宣布與未婚夫奧漢尼安(Alexis Ohanian)有了愛的結晶，本應是件好事，但納斯塔塞卻出現歧視言論，「猜猜小孩是什麼顏色，巧克力加牛奶？」引來社會輿論抨擊發言不當。當事者小威廉絲25日在 Instagram做出回應，「在當今社會，仍有像納斯塔塞所言般的種族歧視言論，不管是針對我或是我的同胞，讓我感到非常失望。」
「這表示在種族平等的觀念，這世界還有很長的路要走。」即便遭受歧視言論攻擊，小威仍堅強展現正面能量，「即便如此，這些言論也沒有辦法阻止我傳遞愛、傳遞光明和正面態度。我會為了對的事繼續昂首闊步。」
小威表示，「或許你可以用言論刺傷我，或者用仇恨殺我，但這些都如同空氣，我依舊毫髮無傷。」針對納斯塔塞種族歧視言論，以及他在聯邦盃女網賽以髒話辱罵英國領隊凱塔芳與女將康妲，ITF(國際網總)聲明對於種族和性別歧視是零容忍態度，也已經介入調查。
(中時電子報)
關鍵字：歧視
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