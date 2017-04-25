沒辦傳統婚禮 洪慈庸：拜別父母感覺不是洪家人
台中市府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸24日登記結婚，沒辦婚禮儀式，洪慈庸昨晚在餐會說，是因為傳統婚禮中「拜別父母」橋段不適合洪家，感人的一席話，讓全場親友聽得熱淚盈眶；卓冠廷今天表示，傳統婚禮儀式就是將女兒嫁出去，感覺不是洪家的人，洪爸洪媽會傷心，所以才決定不要有相關儀式，單純兩家人吃吃飯，是對的決定！
卓洪昨天辦理結婚登記，晚上低調辦了6桌餐會，與親友共享溫馨幸福時刻，今天一早卓冠廷就進辦公室，立即進入工作的戰鬥狀況。
對洪慈庸昨晚在餐會上致詞時說，堅持不要有儀式，因為傳統婚禮的儀式就是把女兒嫁出動作，感覺就不是洪家的人，這會讓爸爸媽媽傷心，「希望我們兩個人結婚，是讓雙方家庭多一個女兒、多一個兒子！」
「講到這個時候很感動！我也是第一次聽到！」卓冠廷說，洪慈庸的孝心全場都很感動，自己也覺得絕對不要有相關儀式，單純兩家人吃吃飯，這是兩人做了最好的決定。
「閃婚」？卓冠廷說，結婚時間就是雙方家庭決定的，所以選了爸媽都喜歡的時間點結婚，結婚不管在何時跟大家講，大家都會很震驚，感覺時間也到了，兩邊都想定下來。
新婚第一天，卓冠廷表示，一早兩人各自上班，洪慈庸到立法院開會，他一早來市府，之後的日子不會有任何改變，繼續努力往前走。
至於兩人新居，卓冠廷說，洪慈庸會在台中、后里、立法院宿舍3處輪流住，如果當天有后里、潭子、大雅與神岡行程，前晚就住后里的家，台中如有行程，就住在台中的家，但一大早若要去立法院搶登記，為減少旅途勞頓，就會住在立法院宿舍。
(中時)
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