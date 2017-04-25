4月25日中視新聞搶先看！仇殺？男遭斷臂亡 現場留撲克牌謎團
今天4月25日的中視午間新聞搶先看：
仇殺？男遭斷臂亡 現場留「撲克牌謎團」
高雄市54歲陳姓男子遭人攔路砍斷右手臂身亡，凶案現場留有2張撲克牌；警方研判，死者有賭博習慣，被砍前聚賭贏錢，不排除被砍手臂與賭博糾紛有關。
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「圍城」遭撞裂肋骨 鄭文燦忍痛照跑行程
桃園市長鄭文燦上週三在立法院遭到監督年改抗議民眾衝撞，過了幾天就醫發現左側第七、第八肋骨骨折，目前使用護具固定，鄭文燦忍痛照跑行程。
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今全台高溫逾30℃ 明鋒面到恐有雨
今天西半部高溫約30度上下，明天傍晚又有鋒面抵達，鋒前及鋒面附近伴隨對流性降雨，會有比較大的雨勢，鋒面後氣溫一路下降，週四北台灣低溫降到16、17度。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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