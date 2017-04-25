令人羨慕！ 馬斯克首與名模女友安柏合照放閃

特斯拉創辦人馬斯克（圖右）與名模女友安柏（圖左）公開在推特放閃。（圖/安柏赫德推特）

創立特斯拉（Tesla）和SpaceX的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），與傳聞中的女友、同時也是強尼·戴普（Johnny Depp）前妻的名模安柏·赫德（Amber Heard），首次公開在社群媒體上合照放閃。兩人在澳洲的餐廳內合照，馬斯克的臉上還印有非常明顯地「口紅唇印」，羨煞不少粉絲。曾演出《丹麥女孩》（The Danish Girl）等多部電影的安柏，更多次被選為雜誌百大性感女性名單。

據《時人雜誌》（People）報導，擁有上億身價的特斯拉汽車創辦人馬斯克，昨日在其推特上，轉載其傳聞中的女友安柏赫德一張照片，也是首次兩人共同出現在社群網路上，也間接證實了這段戀情。照片中兩人正在澳洲黃金海岸（Gold Coast）的餐廳用餐，側過臉的馬斯克右臉頰上印有明顯地紅唇印，羨煞不少粉絲與網友。也讓馬斯克除了電動車、火箭以外，再添增一項公眾關注焦點，更使得安柏與前夫強尼·戴普的短暫婚姻，又成為鎂光燈下的焦點。

安柏赫德（圖右）與當時的丈夫、著名男星強尼戴普（圖左）。（圖/美聯社）

曾主演過《丹麥女孩》等電影，安柏赫德也多次被雜誌選為百大性感名單之內。（圖/美聯社）

現年31歲的安柏·赫德，出生於美國德州奧斯汀（Austin），父母是普通的中產階級。大三退學進入好萊塢（Hollywood），開始接觸廣告、電影和相關活動，同時也兼職擔任模特。曾出演過不少電影角色，只可惜多半不是熱門暢銷片。曾與尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）共同主演《怒火狂飆》（Drive Angry）、以及和艾迪·瑞德曼（Eddie Redmayne）合演《丹麥女孩》。2012年與飾演傑克船長聞名的男星強尼戴普結識並開始約會，最終在2015年結婚，但卻在15個月後，由安柏提起離婚。

以一席金色開高衩禮服出席大都會博物館活動的安柏赫德。（圖/美聯社）

Amber Heard Time-Lapse Filmography - Through the years, Before and Now!

至於男主角馬斯克，出生於南非比勒陀利亞（Pretoria），大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

(中時電子報)