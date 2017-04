令人羨慕！ 馬斯克首與名模女友安柏合照放閃

特斯拉創辦人馬斯克(圖右)與名模女友安柏(圖左)公開在推特放閃。(圖/安柏赫德推特)

創立特斯拉(Tesla)和SpaceX的億萬富豪馬斯克(Elon Musk),與傳聞中的女友、同時也是強尼·戴普(Johnny Depp)前妻的名模安柏·赫德(Amber Heard),首次公開在社群媒體上合照放閃。兩人在澳洲的餐廳內合照,馬斯克的臉上還印有非常明顯地「口紅唇印」,羨煞不少粉絲。曾演出《丹麥女孩》(The Danish Girl)等多部電影的安柏,更多次被選為雜誌百大性感女性名單。

據《時人雜誌》(People)報導,擁有上億身價的特斯拉汽車創辦人馬斯克,昨日在其推特上,轉載其傳聞中的女友安柏赫德一張照片,也是首次兩人共同出現在社群網路上,也間接證實了這段戀情。照片中兩人正在澳洲黃金海岸(Gold Coast)的餐廳用餐,側過臉的馬斯克右臉頰上印有明顯地紅唇印,羨煞不少粉絲與網友。也讓馬斯克除了電動車、火箭以外,再添增一項公眾關注焦點,更使得安柏與前夫強尼·戴普的短暫婚姻,又成為鎂光燈下的焦點。

安柏赫德(圖右)與當時的丈夫、著名男星強尼戴普(圖左)。(圖/美聯社)

曾主演過《丹麥女孩》等電影,安柏赫德也多次被雜誌選為百大性感名單之內。(圖/美聯社)

現年31歲的安柏·赫德,出生於美國德州奧斯汀(Austin),父母是普通的中產階級。大三退學進入好萊塢(Hollywood),開始接觸廣告、電影和相關活動,同時也兼職擔任模特。曾出演過不少電影角色,只可惜多半不是熱門暢銷片。曾與尼可拉斯·凱吉(Nicolas Cage)共同主演《怒火狂飆》(Drive Angry)、以及和艾迪·瑞德曼(Eddie Redmayne)合演《丹麥女孩》。2012年與飾演傑克船長聞名的男星強尼戴普結識並開始約會,最終在2015年結婚,但卻在15個月後,由安柏提起離婚。

以一席金色開高衩禮服出席大都會博物館活動的安柏赫德。(圖/美聯社)

Amber Heard Time-Lapse Filmography - Through the years, Before and Now!

至於男主角馬斯克,出生於南非比勒陀利亞(Pretoria),大學畢業於賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),擁有經濟學與物理學雙學士,本打算前往史丹佛大學(Stanford University)繼續攻讀應用物理博士,入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始,陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉,完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想,也讓他的身價飆漲至112億美元(約3,389.3億台幣)以上,成為全球著名的發明家兼創業家。

