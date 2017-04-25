議員不識熊子傑 柯P：不一定要用名人
外傳台北市長柯文哲找網安科技董事長熊子傑接任悠遊卡公司總經理，但遭質疑熊有何專長可勝任總經理一職。對此，柯文哲今天出席北投區行動市政會議後表示，熊子傑以前是做資安的，也在電子業做過一段時間，柯並強調人事任命須經較長的用人流程，只是還在作業中，外面就傳得亂七八糟。
柯文哲表示，人事任命必須由市長、幕僚及相關局處談過並撰寫意見，之後再送市長室會議討論，用人的程序比較長，他並抱怨還在作業中，外面就傳得亂七八糟。
媒體追問有議員不認識熊子傑，柯說，用人不一定要用有名的人。
(中時)
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