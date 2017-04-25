419勤務誰負責？邱豐光：警政署滾動式修正

北市警察局長邱豐光說，指令是不讓民眾進入立法院。（王超群攝）

針對四一九反年金改革人士在立法院外攻擊部分首長，並傳有首長受傷，台北市議會警政衛生委員會25日質詢北市警察局長邱豐光，議員阮昭雄問，布署是誰負責主導，邱豐光詳細說明勤務布署情況，但他強調警政署會滾動修正勤務布署。王世堅則批防線出問題，孤狼式攻擊造成官員受傷，他要求警方檢討改進。

邱豐光表示，警政署在事後召開的檢討會中主要有兩點，其一是立院開議期間北市要針對路權核准部分闢設安全走廊；對此，市議員陳彥伯痛陳「不准」，他認為獨派團體長占立法院外都沒有事，怎麼立法院能提這種不合理要求。

其次，邱豐光指出，該次會議第二點是針對立委和官員赴立法院時如有大型陳抗必須建構接駁機制，以保護人身安全。陳彥伯強調執法要一致的標準，不能換位置換腦袋。王世堅則說，太陽花事件學生也有受傷，警方也強力執法，警棍警械都有使用。

邱豐光指出，北市常年以來一年負責一千多場陳抗活動維安，針對超過千人以上的大型陳抗，當有情資出現，警局內先召開協調會，現在陳抗民眾都是遊走各處，光北市就有8個分區；會先派分局長任指揮官，該指揮官要決定勤務規畫、是否架設阻材，再提到警察局審議討論，局內再統合修正。以政院、立院來說都是保六總隊駐守，全靠北市警力處理不可能，以往歷年都有警政署支援，北市警局不能調度保六，因此全案再報到警政署和市府，市警局並派員參與警政署協調。

阮昭雄追究四一九有爆裂物等情資從何來，邱豐光表示，警局保防科和派出所都有情資來源，警政署保防組也會轉他縣市情資參考，但市警局未獲到爆裂物和人員有受訓等情資，阮昭雄指出，可見主要情資來自警政署，並據此責令北市警局做此布署。

邱豐光說，勤務布署每次都會有缺失，目前四一九事件鎖定28位涉嫌人，煽惑犯罪到案6人。邱表示，警政署會對勤務布署做滾動式修正。

邱豐光表示，處理集會遊行和聚眾防處勤務，本於嚴密情蒐，通報運用，去年全年處理2379件集會遊行，動用警力81544人次，比前期增加5934人次。

(中時)