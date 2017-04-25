強吻女高中生 狼師遭判刑10月定讞

教授動漫創作的陳姓男老師，與參加動漫營的女高中生互稱乾爹、乾女兒，5年前女高中生因與母親吵架，跑去向陳男求援，沒想到他竟要求「實見夢境」強吻對方並「熊抱」，最高法院痛斥陳男犯後沒有悔意，今日將他判刑10月確定。

判決指出，女高中生因參加動漫營與陳男結識，2012年2月22日晚上6點，她因跟母親吵架，於是到陳的住處找他訴苦求助，但陳男竟先以手環抱她，並親吻她的臉頰，問她是否要當其「真正女兒」又以舌頭伸入她的嘴巴加以親吻。

女高中生後退卻閃躲，但陳男仍緊抱住她，且表示夢到與她躺在床上，要求她一起到床上實現夢境遭拒，但他不死心欲強拉她到床上，並再次親吻她的臉頰，女高中生大力掙脫後，向學校輔導老師提及此事，校方隨即報警處理。

歷審都認為，陳男與女高中生情同父女，但他為滿足一己私慾，竟利用與她獨處機會加以強制猥褻，且陳男犯罪後飾詞否認犯行、沒有悔意，依故意對少年犯強制猥褻罪判刑10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)