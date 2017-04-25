日本阿波踊舞蹈踩街台北 公車配合改道

北市公共運輸處表示，配合4月30日晚上6時至7時30分「東京高円寺阿波踊舞蹈踩街表演」，行經松山路（八德路四段至永吉路）路段的公車路線將配合改道行駛，影響公車路線數為9條，取消站位計3個。

公運處說，相關路段管制時間、管制路段可至松山區公所網站查詢，請民眾至鄰近站位候車。

台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在大台北公車網（ebus.gov.taipei）、手機版網頁（pda.5284.com.tw）、語音查詢專線（0800005284）以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

公運處籲請民眾屆時多加留意該處網站（http://www.pto.taipei.gov.tw/），如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過北市民當家熱線1999了解相關訊息。

(中時)