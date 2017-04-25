為萬大線槓上朱立倫？柯P：找出工程瓶頸解決就好

台北市長柯文哲為捷運萬大線槓上新北市朱立倫，柯文哲今天出席北投區行動市政會議後受訪表示，要實務解決問題，萬大線從現在開始蓋，工程瓶頸在哪裡？如何解決？這應該是雙方捷運工程局要處理的。

被問到是否抱怨朱立倫時，柯文哲僅說，台北市捷運工程局的品質非常好，但速度太慢，因工程人員不擅長協調，例如跟地主或屋主協調的能力不是那麼好，變成政治部門要協助解決。媒體追問是否認為新北市不夠積極？柯說，他不管積極不積極，工程瓶頸在哪裡？怎麼解決？處理好就好了。

(中時)